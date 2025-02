Biccy.it - Chiara ha visto le esibizioni di Fedez a Sanremo? Dov’era durante la finale

Leggi su Biccy.it

A differenza della sua partecipazione al Festival didel 2021, questa voltanon avevaFerragni a tifare per lui. Ma la reginetta delle influencer hail Festival e ledel suo ex marito?le prime serate della kermesse,era a Dubai per lavoro (la scelta del periodo è casuale?), ma è tornata in Italia il giorno dellae adesso sappiamo anche cos’ha fatto mentre su Rai Uno andava in onda l’ultimo appuntamento dihaledi? La paparazzata a cena con il suo compagno.Stando ad alcuni rumor il rapporto traFerragni e il compagno starebbe scricchiolando, ma Gabriele Parpiglia ieri ha pubblicato delle foto dei due a cena fuori sabato sera, mentre sulla Raistava cantando Battito.“Dopo i messaggi criptici di lei sui social.