Chiara e Lorenzo… Grande Fratello Stefania se ne accorge e corre a dirlo agli altri

Lunedì 17 febbraio, durante la puntata del, Alfonso Signorini ha mostrato le ultime discussioni esplose all’interno della casa, dando poi spazio ai protagonisti per difendere le proprie posizioni. Il conduttore ha rimproveratoper il tono utilizzato conOrlando: “Le scuse ala me piacciono poco, lasciano il tempo che trovano, prima di aprire la bocca pensaci due volte”.“Fanno pensare ai nuovi Shailenzo, ma sono la brutta copia.tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente.” Queste sono state alcune delle parole rivolte daOrlando aCainelli nei giorni scorsi. La fidanzata di Alfonso ha criticato l’atteggiamento della conduttrice giudicandolo eccessivo per una donna della sua età.