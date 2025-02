Ilgiorno.it - Chiama il 112: “Ho fame e freddo”. I carabinieri gli offrono la cena e gli regalano una coperta

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova, 18 febbraio 2025 – Un 55nne italiano, senza fissa dimora, ha contattato il numero unico di emergenza 112. All’operatore in turno presso la centrale operativa deidi Mantova spiega di non avere più una casa, di dormire all’addiaccio, e di vivere di stenti. Con educazione riferisce di avere. E chiede aiuto. L’operatore invia una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagniadi Mantova nel luogo in cui si trova il richiedente. I militari intervenuti verificano con i propri occhi la situazione. Mentre un militare si intrattiene con l’indigente, l’altro si assenta per un paio di minuti, ritornando con un piatto caldo di pasta ed altri generi alimentari. Il Carabiniere ha fatto la spesa per il senzatetto. Uno dei due militari ricorda di avere unain macchina.