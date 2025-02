Thesocialpost.it - Chi sono i nuovi soci della Juventus? Così ricchi da poter finanziare il club per 2000 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Laapre le porte al mondo delle criptovalute: il nuovoo è Tether, colosso globale delle stablecoin, che ha acquisito il 5% delle quote delbianconero. Una mossa che potrebbe cambiare il futuro economicoVecchia Signora. Chi è Tether?Tether è laetà dietro USDT, la più famosa stablecoin al mondo, ancorata al valore del dollaro. Nata per offrire stabilità nel mercato delle criptovalute, USDT è oggi uno strumento fondamentale per il trading e i pagamenti digitali. Chi c’è al comando di Tether?Paolo Ardoino, Amministratore Delegato, e grande tifoso bianconero.Giancarlo Devasini, fondatore di Tether, anch’egli appassionato juventino. Quanto Fatturano Tether e?Tether: Nel 2024, Tether ha registrato un fatturato di 6,2 miliardi di dollari, superando colossi come BlackRock.