Chi sono i genitori di Giorgia e cosa fanno nella vita | Siamo delusi di Sanremo e abbiamo sofferto nel vederla piangere

Giulio Todrani ed Elsa Giordanodi. Il padre ha partecipato all’edizione senior di The Voice qualche anno fa, mostrando grandi capacità ed una certa confidenza col palco. L’amore per la musica è stato dunque tramandato di padre in figlia, conche è diventata famosa e apprezzata in tutto il mondo con le sue canzoni. Durante una delle puntate di The Voice Senior di qualche anno fa il padre di, Giulio Todrani “ha una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, ha cominciata da zero”. Nel 1991 Giulio Todrani ha fondato il gruppo musicale Io vorrei la pelle nera, una band vocata a brani rythm & blues e al cui interno è presente anche sua figlia(già membro del coro di Juli &Julie), che si sarebbe poi affermata come una delle più apprezzate cantanti italiane.