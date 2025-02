Cultweb.it - Chi scoprì Plutone e davvero non è più un pianeta?

Molti di noi hanno imparato a scuola che i pianeti del Sistema Solare sono 9: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e. Quest’ultimo corpo celeste, a partire dal 2006, è stato tuttavia oggetto di una controversia che lo ha visto declassato a “nano” e che non si è ancora conclusa. Raccontiamo allora la storia dell’osservazione di, partendo dallo scienziato che per primo lo, e cerchiamo di capire seesso possa definirsi unvero e proprio.Nel 1930 un giovane astronomo di nome Clyde Tombaugh stava proseguendo le ricerche di molti suoi predecessori sulla presenza di un ipoteticoX, responsabile di inspiegabili deviazioni nelle orbite di Urano e Nettuno. E proprio nel corso di questi studi, condotti all’Osservatorio Lowell in Arizona, fece un giorno una scoperta sensazionale: confrontando due lastre fotografiche di una stessa porzione di cielo e risalenti a momenti diversi, notò dei movimenti da parte di un corpo celeste a breve distanza dalla costellazione dei Gemelli.