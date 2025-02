Amica.it - Chi è Oriana Fallaci? E come è diventata la più importante giornalista italiana? Stasera in tv la serie "Miss Fallaci" con Miriam Leone

È considerata la più influente e controversadel XX secolo. Di certo, è stata una delle donne più forti e indipendenti che la società abbia mai conosciuto. Chi era? Ce lo racconta. Ovvero la minitv in quattro serate, 8 episodi da 52 minuti ciascuno, prodotta da Paramount, Minerva Picture, in associazione con Redstring, che, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, Rai 1 manda in onda dain tv alle 21.30.sempre, in contemporanea è anche su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare anche gli episodi già trasmessi.è diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. Ed è interpretata da, nei panni dellanella prima fase della sua carriera e vita.