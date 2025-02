Quotidiano.net - Chi è Manuela Carriero, la nuova fidanzata di Francesco Chiofalo

Da mesi si parlava di una presunta relazione trae, solo recentemente, è arrivata la conferma dei due interessati. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex protagonista di Temptation Island sono una coppia. La conferma della storia trae le critiche Inizialmente tra loro era nata un'amicizia che, col tempo, si è trasformata in amore. A raccontare il sentimento è stato, via social: “Stiamo insieme già da un po' ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti, in parte perché poter essere sicuri, e poi perché preferiamo vivere l'inizio della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy, senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi”. I commenti e le critiche non sono mancate, come previsto e sottolineato dall'uomo.