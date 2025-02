Metropolitanmagazine.it - Chi è Enzo Campagnoli, il direttore d’orchestra di Giorgia a Sanremo: carriera e vita privata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

d’orchestra e musicista italiano,non poteva che dedicarsi alla musica. Cresciuto in una famiglia di artisti il suo destino sembrava già scritto sin dai primi anni ed oggi ha all’attivo non solo unamusicale costellata di successi. All’anagrafe il suo nome completo è Vinced è nato nella città di Napoli il 26 gennaio del 1967 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Figlio di una cantante e di un padre musicista, è cresciuto insieme ai suoi fratelli (musicisti anche loro) esibendosi in diversi matrimoni e feste di piazza. Da allora, è tornato più volte sul palco dell’Ariston, anche nel 2022. In questa occasione ha diretto l’orchestra per Michele Bravi, con cui aveva già collaborato nel 2017, oltre che per il rapper Dargen D’Amico. E proprio al fianco di Dargen è stato anche nell’edizione 2024 del Festival di