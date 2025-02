Ilrestodelcarlino.it - "Che fine farà la Groenlandia?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Chela?" Se ne parlerà oggi alle 18.30, alla libreria Passaggi Libri e Caffè. L’occasione è offerta dalla presentazione del libro "Prospettiva artico" (ed. Fondazione Margherita Hack) di Emanuela Somalvico. L’autrice converserà con il giornalista Giovanni Lani, redattore del quotidiano Qn il Resto del Carlino. Somalvico, nata a Roma da genitori pesaresi, è direttore dell’Osservatorio di intelligence sull’Artico della Società italiana di intelligence (Socint) e vicedirettrice del corso di alta formazione "Intelligence e nuove sfide dell’era globale" dell’Università Mediterranea. Si dedica da tempo ad approfondire le tematiche inerenti la criminalità ambientale in ambito nazionale e internazionale. Autrice di articoli, studi e report, Somalvico fa parte del comitato scientifico della rivista "Il Polo" dell’istituto geografico polare "Silvio Zavatti" ed è delegata per l’Artico per l’Osservatorio nazionale tutela del mare.