Che dispiacere Grande Fratello la notizia devastante per i concorrenti | tutti lì pieni di tristezza

Nella puntata delandata in onda lunedì 17 febbraio 2025, l’eliminazione di Alfonso D’Apice ha segnato un momento di forte impatto emotivo all’interno della casa. La sua uscita ha lasciato un vuoto significativo, soprattutto per alcuniche hanno manifestato apertamente il loro. Alfonso D’Apice, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato eliminato durante la diretta del 17 febbraio.>> “Mi dispiace solo per una cosa”., Alfonso parla dopo l’eliminazioneLa sua permanenza nella casa è stata caratterizzata da momenti di tensione e scontri con altri inquilini, ma anche da legami profondi, in particolare con Chiara Cainelli. La sua eliminazione è avvenuta in una serata ricca di colpi di scena, con ben diecifiniti in nomination: Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Mariateresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania.