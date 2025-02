Chiccheinformatiche.com - Che cos’è la modalità HBBTV, a cosa serve e come funziona?

La tecnologia(Hybrid Broadcast Broadband TV) rappresenta una delle innovazioni più significative nel mondo della televisione digitale. Questa soluzione ibrida consente di combinare i contenuti televisivi tradizionali trasmessi via etere con servizi interattivi accessibili tramite internet, migliorando l’esperienza visiva degli utenti.è uno standard internazionale che permette di arricchire la televisione conlità interattive. Questo protocollo consente di integrare applicazioni multimediali avanzate, offrendo contenuti extra rispetto alla normale programmazione televisiva.Tra i principali utilizzi ditroviamo:Accesso a servizi on-demandGuide elettroniche ai programmi (EPG) avanzateApplicazioni interattive per giochi, news e meteoFunzioni di catch-up TV per rivedere i programmi trasmessiPossibilità di accedere a servizi di streaming direttamente dalla TV?Ilmento disi basa su una combinazione di segnali trasmessi via antenna, satellite o cavo e una connessione a internet.