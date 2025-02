Gamberorosso.it - Che cos'è la bomba di riso reggiana e dove mangiarla in Emilia

Il nome fa già immaginare qualcosa di "illegale", opulento senza ritegno, letteralmente “esplosivo”. Siamo in, per la precisione nelle province di Reggioe Parma ma anche di Piacenza,nel Novecento erano presenti numerose risaie. Ladinasce dalla necessità delle donne reggiane di dare un senso - e di utilizzare - la chilata diche veniva loro conferita come retribuzione all'attività di mondine. La preparazione è lunga ma il risultato eccezionale. Per prima cosa si prepara il ragù nel modo tradizionale: soffritto, macinato misto di manzo e maiale, sfumata di vino bianco e brodo per la lunga cottura.Il tocco in più è nell'aggiunta di funghi secchi rinvenuti in acqua - che sarà utilizzata per la cottura del ragù - e strizzati. Quindi si fodera uno stampo a ciambella con fette di prosciutto cotto che devono sbordare dal recipiente e formaggio.