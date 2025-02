Championsplayoff | Milan 1-1è eliminato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.41 Cala il sipario sulla Champions del, che a San Siro fa solo 1-1 col Feyenoord e non supera i playoff. Al Diavolo bastano 39 secondi per graffiare:cross Pulisic,sponda aerea Thiaw, capocciata vincente dell'ex Gimenez. Olandesi poco incisivi,ilspinge e con Joao Felix (due volte), Theo e Leao potrebbe fare ancora male.Complica tutto il rosso di Theo al 51' (2° giallo per simulazione).Cambia l'inerzia della gara.Dopo la chance per Walker,riprende campo il Feyenoord che pareggia di testa con Carranza (73') e va agli ottavi