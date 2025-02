Calciomercato.it - Champions, vigilia di paura: conferenza interrotta per un violento terremoto

Leggi su Calciomercato.it

Attimi di panico in sala stampa a pochi secondi dallastampa delladi: trema la poltroncina del tecnicoDopo la vittoria del Genoa contro il Venezia, ecco che torna la tre giorni europea per le italiane che saranno impegnate in una serie di match che diventano vitali per le loro rispettive stagioni. Due su quattro sono chiamate alla rimonta, Atalanta e Milan che hanno perso all’andata ed entrambe scenderanno in campo. La Dea affronta il Bruges con la rabbia per il rigore inventato che è costato la sconfitta nel finale di sette giorni fa e con l’ennesimo infortunio pesante, quello di Hien che starà fuori circa tre settimane. Il Milan è atteso invece a una prova di maturità in un momento deludente a livello di prestazioni, anche se i punti almeno in campionato stanno arrivando.