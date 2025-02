Internews24.com - Champions League, oggi via al turno di ritorno dei playoff! Il programma completo

di Redazionevia aldidei! Ildi questo martedì di CoppaDopo il primod'andata, stasera torna in campo la,, che darà via aldei, che ci regalerà le squadre che saranno protagoniste degli ottavi di finale, dove scenderà in campo anche l'Inter. In attesa di scoprire le avversarie dei nerazzurri, questa sera scenderanno in campo due italiane, Milan e Atalanta. I rossoneri, dopo la sconfitta di Rotterdam per 1-0 contro il Feyenoord, ospiteranno gli olandesi a San Siro per cercare di ribaltare il risultato d'andata. La Dea invece, dopo la polemica sconfitta contro il Bruges, stasera ripartirà dal 2-1 per i belgi. Nel dettaglio scopriamo tutte le partite di questo martedì di coppa.ore 18:45 Milan-Feyenoordore 21:00 Benfica-Monaco ore 21:00 Atalanta-Bruges ore 21:00 Bayern Monaco-Celtic