Lapresse.it - Champions League, oggi Milan-Feyenoord: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Leggi su Lapresse.it

Instasera, martedì 18 febbraio, ilsi gioca il passaggio agli ottavi di finale nel ritorno della partita di playoff contro il. La sfida di San Siro è in programma alle ore 18.45.in tvSarà possibilein diretta in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita conShow, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news.