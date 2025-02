Sport.quotidiano.net - Champions League Milan-Feyenoord: c'è Musah al posto di Pulisic sulla trequarti

o, 18 febbraio 2025 – Tutto in 90’ più eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Dopo il passo falso di Rotterdam, ilnon potrà più sbagliare e, nel match di ritorno dei playoff di– in programma questa sera alle 18.45 a San Siro (la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV) –, dovrà giocoforza ribaltare con almeno due reti di scarto l’1-0 di partenza del, griffato al De Kuip da uno scatenato Paixao, se vorrà continuare il suo cammino europeo. Un traguardo ritenuto imprescindibile dai rossoneri, sia perché porterebbe altri undici milioni nelle casse del club sia perché potrebbe dare ulteriore slancio alla stagione della squadra di Conceiçao, che non è ancora riuscita a trovare la giusta continuità di risultati e identità di gioco.