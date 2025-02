Lapresse.it - Champions League, Milan-Feyenoord 1-1: rossoneri eliminati ai playoff

Leggi su Lapresse.it

Finisce aidil’avventura europea del. I, battuti 1-0 in Olanda, non sono andati oltre l’1-1 a San Siro nella partita di ritorno. Il grande ex della serata Gimenez illude isbloccando il risultato con un colpo di testa su sponda di Thiaw dopo nemmeno un minuto. Il Diavolo sfiora più volte il raddoppio ma in avvio ripresa la partita cambia per l’espulsione per doppia ammonizione di Theo Hernandez, che rimedia il secondo giallo dopo una simulazione in area di rigore avversaria. In inferiorità numerica ilsubisce a quel punto il ritorno delche pareggia i conti con il colpo di testa del neoentrato Carranza, che al 28? firma il gol qualificazione che vale l’accesso degli olandesi agli ottavi di finale.