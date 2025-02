Ilgiornale.it - Challenge estreme: l’assurda morte di un 14enne e il vero “Butterfly Effect” dei social

Davis Nones Moreira, 14 anni, muore dopo essersi iniettato il liquido di una farfalla per una. L’effetto farfalla deiè letale: da un’idea folle in Australia a una tragedia in Brasile.