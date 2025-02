Lanazione.it - Ceparana fa festa... in emergenza

Leggi su Lanazione.it

LIGURMAR ACLI SANTA SABINA 0 FUTURA3 (25-27 / 18-25 / 18-25) Ligurmar Santa Sabina: Bedont, Boazzo, Ferioli, Gulisano D., Lamiri, Leugio, Morra, Pesce, Scaltriti, Torre, Venturoli, liberi Fossa e Gulisano A. All. Morra Futura: Barletta, Battistini, D’ascoli, Quartieri, Rapalli, Rossi, libero Pascucci. All. Garfagnini. Arbitri: Granaldi e Russo GENOVA - Un incerottato Futura conquista tre punti importanti per rimanere da solo al terzo posto. Coach Garfagnini deve rinunciare a Morghen, Vocale e Orlanducci, con Quartieri, Rossi e Castagna non al top della condizione. Buona partenza delle genovesi che sorprendono le spezzine che, però, nel finale recuperano e vincono il set. Risultati 15° turno serie C femminile: Sestri-Albisola 3-2, Wonder Normac-Tigullio 3-0, Campomorone-Lavagna 3-2, Cogovalle-Volare Volley 3-0, Albaro-Sanremo 3-2, Normac-Villa Levi 3-0.