Centocinquanta studenti a canestro, a vincere sport ed entusiasmo

Un pomeriggio a suon di canestri fuori dalle mura di scuola. Grande successo per il 3 contro 3 di basket degli istituti superiori monzesi (facente parte della rassegna dei giochiivi comunali), svoltosi venerdì scorso al campo di palladella palestra del Nei. La kermesse ha visto fronteggiarsi più di 150degli istituti Hensemberger, Bianconi, Olivetti, Ferrari, e dei licei Zucchi, Porta e Nanni Valentini (assenti quest’anno il Mapelli e il Frisi), divisi nelle tre categorie allievi maschili, juniores maschili e categoria unica femminile. A trionfare sono stati il liceo Porta nella categoria femminile e negli juniores maschili, e l’istituto Hensemberger negli allievi maschili, in una fase eliminatoria parecchio combattuta. "Nonostante l’assenza di scuole storiche come Mapelli e Frisi il livello tecnico è stato ottimo - commenta Francesco Illiano, uno degli organizzatori della competizione (docente in pensione di educazione fisica e coach di basket) -, e c’è stato unstraordinario da parte dei ragazzi".