Ilfattoquotidiano.it - Cent’anni di Treccani: una vera e propria Costituente per il sapere

Unaper il, per domani ancora: “Tale sistemazione non è turbata da diversità di ideologie e da tesi personali: uomini d’ogni tendenza hanno collaborato in piena libertà, e solo si è chiesto ad essi che ciascuno . rispettasse insieme con le proprie le oneste idee di tutti. E anzi ciò non si è nemmeno dovuto chiedere; è stato frutto di un’autodisciplina di cui ci compiacciamo come di un segno di alta maturità civile, una maturità degna di quel clima di libertà, per costituire il quale abbiamo tanto operato e sofferto” Gaetano De SanctisCon poche e incisive parole Carlo Ossola, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia, ha espresso, compiutamente, il senso di un anniversario davvero significativo: “Il centenario dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana obbliga a interrogarci su che cosa sia prima di tutto non il centenario, ma l’Enciclopedia.