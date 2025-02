Iltempo.it - C'è un'altra Salis e lancia il martello! Elly Schlein e il caos Genova

Leggi su Iltempo.it

Disuniti alla meta. O tutti insieme disperatamente, il centrosinistra al «pesto» che alla fine riesce a mettersi d'accordo con un escamotage. Insomma l'incoronazione dell'enigma: Silvia, la candidata trovata per miracolo da Andrea Orlando, quando la situazione stava diventando imbarazzante anche per il Nazareno. Una (quasi) sconosciuta per i genovesi, che ora dovrà correre contro il tempo per farsi notare e far dimenticare le infinite risse della sua coalizione. Finisce così, a, la lunga caccia della sinistra al candidato sindaco per la successione di Marco Bucci, la vicepresidente vicaria del Coni mette a tacere le ultime resistenze dei circoli Pd («ma siete sicuri che non sia totiana»?) e degli alleati. Di prima mattina la prescelta «per caso» comunica la sua decisione. «Raccolgo con orgoglio e forte senso di responsabilità la richiesta alla candidatura a sindaca di, alla guida di una coalizione progressista, di centrosinistra, ampia e civica.