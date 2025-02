Ilrestodelcarlino.it - C’è un reggiano che alza la Coppa

Batti Reggio Emilia e poi.Vinci laItalia. Come in una sorta di ‘rituale’ – poco simpatico per i colori biancorossi – la Unahotels si ritrova ad essere eliminata per la seconda volta consecutiva dalla squadra che poiil trofeo. Era successo l’anno scorso con Napoli (in quel caso in semifinale) ed è accaduto nuovamente in questa edizione con Trento che - dopo aver fatto fuori Vitali e compagni - ha prima superato sul filo di lana Trieste e poi ha schiantato Milano. Una sequenza che non fa che alimentare i rimpianti della Pallacanestro Reggiana che in entrambi i casi aveva sfiorato il successo, mettendo in seria difficoltà i propri avversari. Per metabolizzare al meglio la delusione e ricaricare le batterie in vista del tour de force di marzo (9 partite in 30 giorni tra campionato e ‘Bcl’) coach Priftis ha concesso quattro giorni di riposo ai propri giocatori, ma già oggi si tornerà in palestra per preparare la ‘riscossa’.