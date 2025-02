Ce l’ho fatta intervento riuscito L’annuncio di Michelle Comi dall’ospedale | cosa ha fatto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo aveva annunciato qualche giorno fa e ora è tornata a comunicare con i suoi fan, rivelando di essersi finalmente sottoposta ad unchirurgico che aspettava da tempo. La famosa italiana ha pubblicato diverse foto, dove i medici le hanno effettuato questa operazione particolare che aveva suscitato anche dubbi e perplessità in alcune persone.La famosa italiana ha dunquequesto, che le ha permesso di mettersi alle spalle una sua difficoltà personale. Lei aveva affermato poco tempo fa: “Nonostante io non ne abbia mai parlato, per me è unamolto importante. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualche non riesco a perdonarmi”.Leggi anche: “Faccio l’per tornare vergine”.