Cause del riscaldamento globale. Impossibile trovare un pianeta B

Ilè uno degli argomenti più discussi negli ultimi tempi, ma di cosa si tratta? È un fenomeno atmosferico provocato dall’uomo per effetto dell’accumulo dei cosiddetti "gas serra", tra cui anidride carbonica (CO2), vapore acqueo, metano. I livelli di alcuni di questi gas sono aumentati con la crescita della produzione industriale nel secolo scorso: una delle conseguenze è l’incremento della CO2, che secondo le fonti consultate sarebbe salita del 50% rispetto a quando le fabbriche erano meno numerose. L’effetto serra avviene quando i raggi del Sole attraversano l’atmosfera e riscaldano la Terra, che rilascia a sua volta calore. A questo punto i gas serra assorbono il calore e fanno aumentare la temperatura. Anche gli oceani si riscaldano e così rilasciano più vapore acqueo (per evaporazione) e più CO2 (che in acqua calda non si scioglie bene), che ampliano l’effetto serra.