Triesteprima.it - "Cattura" mostra fotografica di Cristina Pasqua

Leggi su Triesteprima.it

Nell’ambito del progetto "Unleashed in the House", The Modernist Hotel di Trieste inaugura un ricco calendario di eventi del 2025 la" di, che prenderà il via il 21 febbraio 2025 e trasformerà The Modernist in una vera e propria galleria d’arte per un.