Dayitalianews.com - Catania, vigile ha un infarto dopo le proteste degli automobilisti multati, il sindaco: “Prendetevela con me”

IlEnrico Trantino ha scritto un postche unurbano, ieri, (17 febbraio) in via Gabriele D’Annunzio, ha avuto undurante ledi alcuniche aveva multato. “La città non è mia; ma di sicuro non è di chi crede che le norme si interpretano a proprio uso e consumo”, ha scritto il primo cittadino.Il post del“Ieri sera alcune pattuglie stavano effettuando controlli di viabilità e regolarità soste in via Gabriele D’Annunzio. Stavano eseguendo quanto chiesto loro, nell’ambito di una crescente attività di contrasto all’anarchia di molti cittadini, che interpretano le regole a proprio piacimento, credendo che la sosta di pochi minuti legittimi doppie file e caos lungo le strade. A un certo momento alcuno di questi utenti hanno sollecitato i componenti delle pattuglie a dare loro spiegazioni.