Castiglion Fiorentino è una “Città che legge

Arezzo, 18 febbraio 2025 –è una “che”. Arrivata in questi giorni la qualifica. La prima risale al 2017. Riconfermata la qualifica di “che”. La prima risale al 2017 e da allora il comune diha garantito l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospitando festival, rassegne o fiere, come la due giorni autunnale denominata “Uno, Nessuno e 100 mila”, che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori. Del resto, dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità ed è con questa consapevolezza che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha deciso, attraverso la qualifica di “che”, di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.