Castello di Santa Giulietta vendesi per 35 milioni di euro

Agi.it - Castello di Santa Giulietta "vendesi" per 3,5 milioni di euro

Leggi su Agi.it

AGI - Ildiè in vendita. Lo rende noto italy-sothebysrealty che pubblica l'annuncio sul suo sito. In provincia di Pavia,Giuletta vanta una tradizione vitivinicola millenaria attestata da documenti risalenti all'anno Mille. In questo panorama fiabesco, tra boschi secolari e vigneti, si trova lo storicodiGiuletta, costruito dai Marchesi Isimbardi tra la fine XVIII secolo e l'inizio del XIX sui resti medievali di undel 1200. Arroccato su una collina panoramica il complesso, noto anche come Palazzo Isimbardi, è oggi in vendita del portfolio Italy Sotheby's International Realty, leader nel mercato immobiliare di lusso, per 3,5di. Elegante e nobile dimora dal fascino ineguagliabile, ildiGiuletta si estende su un parco privato di 40.