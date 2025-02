Ilrestodelcarlino.it - Cassonetto dato alle fiamme. Paura per la festa di Castelnovo

Carnevale, tempo di scherzi e di burle. Ma a condizioni che restino nei confini della legalità. Invece aSotto la vigilia dell’esordio della sfilatagorica con carri e mascherate è stata caratterizzata dall’azione dei vandali, che solo per un puro caso non ha provocato danni materiale ben maggiori di quanto si è registrato. I vigili del fuoco, domenica notte, sono intervenuti in pieno centro, sulla piazza accanto al municipio, per domare leche erano divampate in un cassonetti dei rifiuti, proprio accantoscuole e non distante da una zona usata anche come parcheggio, con il rischio che il rogo potesse interessare anche l’area dell’istituto comprensivo e vetture in sosta. Altri simili episodi sono stati segnalati, sempre in paese, ma con l’intervento di cittadini che ha evitato il peggio, domando il principio di incendio o mettendo in fuga i piromani.