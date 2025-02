Inter-news.it - Cassano: «Mkhitaryan dice la verità! Inter la più forte da quattro anni»

analizza la partita tra Juventus e, ritornando anche sulle parole dinel post partita.PROBLEMATICA – A Viva El Futbol, Antonioha analizzato la partita tra Juventus e: «Se il primo tempo finisce 4/5-0, l’porta la partita a casa facile. Poi non ho capito cosa sia successo nella ripresa, la Juventus sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l’la Sammartinese.quando parla, parla giusto,la realtà. Dasono i più forti. Ma penso: l’è la piùda 4, ma in 4si rischia di vincere solamente uno scudetto. Alla base, c’è un problema che mi sfugge: dipende dall’allenatore. Pavard è stato un mezzo fermo, gioca e non penso possa essere stanco. De Vrij è stato il migliore e in due mesi e mezzo ha fatto un errore.