Internews24.com - Cassano attacca: «L’Inter si è addormentata nel secondo tempo! Inzaghi? Mi deve spiegare quei tre cambi…»

di Redazione: «si ènel? Mitre cambi.» Le parole dell’exnteCosi Antonionel corso di Viva El Futbol sulla prestazione delnel match di ieri sera contro la Juve:SUL- «Voi continuate a dirlo, ma io questa grande idea rivoluzionaria delnon la vedo proprio. Se tu non hai un piano B, vengono fuori i disastri come quest’anno.si ènel, non so cos’è successo alvallo. Io vedomoscia. e il primofinisce 4/5-0 perieri. 4 o 5 occasioni clamorose,non meritava di perdere. Non capisco cos’è successo tra primo esembrava la Sanmartinese, la Juve il Barcellona.»SU- «Dimarco non sta bene, Bastoni sta facendo una buona stagione ma fisicamente è in difficoltà, anche ieri il migliore è stato Dumfries che andava come un treno.