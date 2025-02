Ilfattoquotidiano.it - Caso Sinner, il chiarimento della Wada: “Lontano un milione di miglia dal doping intenzionale”

Quello di Jannik“era unundidal“. Lo ha detto alla Bbc il consigliere generale(Agenzia Mondiale Anti) Ross Wenzel, parlando dell’accordo stretto con il tennista numero 1 al mondo che dovrà fermarsi per 3 mesi a seguitopositività riscontrata al Clostebol. “Il back scientifico che abbiamo ricevuto è stato che questo non poteva trattarsi di undi, compreso il micro dosaggio”, ha aggiunto Wenzel che ha poi respinto qualsiasi voce su un presunto trattamento speciale riservato al giocatore, affermando che i termini dello stop erano appropriati per ile non stabiliti pensando al calendario tennistico.La sospensione diè iniziata il 9 febbraio e durerà fino al 4 maggio, rendendolo idoneo a giocare prima gli Internazionali BNL d’Italia (7-18 maggio) e poi gli Open di Francia (il prossimo Grande Slam) che inizieranno il 25 maggio.