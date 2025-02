Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, il governo non vuole rispondere alle interrogazioni di Pd e Iv: lettera a Fontana. Le opposizioni: “È un precedente pericoloso”

Ilnona dueurgenti sull’uso di, il malware che ha permesso di spiare giornalisti e attivisti. L’esecutivo, attraverso unaal presidente della Camera Lorenzo, si è rifiutato di fornire informazioni di fronterichieste presentate da Partito Democratico e Italia Viva appellandosi all’articolo 131 del regolamento dell’Aula che gli permette di farlo. Una decisione che ha provocato la protesta a una voce delle– compreseanza Verdi Sinistra, M5s e +Europa – che chiedono adi non accettare la risposta dell’esecutivo e insistere affinché mercoledì ci sia un rappresentante dela fornire i chiarimenti richiesti.Il capogruppo di Iv Davide Faraone ha spiegato che dopo la diffusione delle notizie relative all’uso di“alcune istituzioni, come le Forze Armate, hanno subito chiarito che non lo hanno utilizzato, poi lo hanno detto i Servizi”.