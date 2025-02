Lettera43.it - Caso Paragon, il governo non risponderà al question time: la rabbia delle opposizioni

Ilha chiarito che non fornirà ulteriori dettagli suloltre a quelli già resi noti. Lo ha ribadito in una lettera inviata dal sottosegretario Alfredo Mantovano al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, spiegando che «le informazioni diffuse finora rappresentano l’unico contenuto divulgabile». Di conseguenza, ilnondurante ilalle interrogazioni urgenti presentate da Italia viva e Partito democratico. A motivare questa scelta, il richiamo all’articolo 131 del regolamento della Camera, che consente all’esecutivo di negare risposte su materie classificate. Nella missiva trasmessa ai parlamentari interessati, Fontana ha ribadito che il tema è stato trattato nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e che, nella seduta del 12 febbraio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva già fornito le uniche informazioni divulgabili.