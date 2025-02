Spazionapoli.it - Caso Lautaro Martinez, l’argentino non sarà squalificato: la motivazione

Ultimissime calcio Napoli –nonnonostante le espressioni al termine della gara contro la Juventus: svelata la motivazione.In queste ore, dopo il match contro la Juventus, si sta continuando a parlare die di una sua espressione blasfema al termine della gara. L’attaccante argentino è stato infatti ripreso dalle telecamere di DAZN in un momento di grande rabbia in cui, osservando il labiale, sembra essersi lasciato sfuggire diverse espressioni blasfeme.Proprio per questa ragione, è atteso con particolare interesse il nuovo dispositivo da parte del Giudice Sportivo con le sanzioni relative all’ultima giornata di campionato. Un comunicato in cui, però, non emergerà nulla di quanto avvenuto al termine dell’incontro dell’Allianz Stadium.Inter, nessuna squalifica in vista per: il labiale non bastaLe presunte espressioni blasfeme pronunciate daal termine della gara tra Juventus e Inter non dovrebbero avere ripercussioni sul capitano nerazzurro.