Spazionapoli.it - Caso Lautaro Martinez, è arriva la decisione del Giudice Sportivo: l’annuncio ufficiale

Sono minuti molto caldi per il futuro di. Ladelè stata molto chiara. Sono giorni concitati in casa Inter. Dopo l’ennesimo passo falso contro la Juventus, il club nerazzurro è stato costretto a fare i conti anche con una situazioni molto complessa. Infatti, al termine del match contro i bianconeri,si è reso protagonista di uno spiacevole evento. Negli ultimissimi minuti, èta lada parte del.Niente squalifica per: lanon è stato squalificato per i fatti avvenuti nel postpartita di Juventus-Inter. Il capitano nerazzurro, visibilmente irritato per la sconfitta, si è lasciato andare ad una brutta imprecazione. Come visibile dalle telecamere si è trattato di una bestemmia che rapidamente ha fatto il giro del web e non solo.