Caso Clostebol Djokovic contro Sinner | Ci sono favoritismi nei controlli antidoping

Leggi su Open.online

Secondo Novak, la maggior parte dei tennisti ritiene che il sistemasia piegato dai. Il campione serbo non ha fatto mistero di riferirsi aldi Jannik. Il tennista italiano ha patteggiato ricevendo una sospensione di tre mesi dopo la positività al, sostanza dopante assunta involontariamente tramite un massaggio. «Ho parlato con diversi giocatori, non solo negli ultimi giorni ma anche nei mesi precedenti. La maggior parte di loro non è soddisfatta di come è andato l’intero procedimento e pensa che non sia stato giusto. Molti credono che ci siano stati», ha dichiarato. Menzionata dal tennista anche la polacca Iga Swiatek, sospesa per un mese nel corso del 2024 per la trimetazidina, un farmaco per il cuore che può avere effetti che facilitano le prestazioni sportive: «Se sei importante puoi piegare le regole»Dalle parole del tennista serbo emerge l’opinione che la pena inflitta al collega italiano dall’agenzia mondiale(Wada) sia insufficiente e iniqua rispetto ad altre stabilite per casi simili.