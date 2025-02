Lettera43.it - Caso Beic, no ai domiciliari per Boeri: interdetto un anno dalle commissioni per concorsi pubblici

Il giudice Luigi Iannelli ha disposto misure interdittive nei confronti di tre professionisti coinvolti nell’inchiesta sull’appalto per la bibliotecadi Milano. Stefano, ex presidente della commissione giudicatrice, non potrà far parte didi gara né stipulare contratti con la pubblica amministrazione per un. Otto mesi di interdizione per Cino Zucchi e unanche per Pier Paolo Tamburelli, quest’ultimo ritenuto dalla procura l’uomo chiave della cordata vincitrice. Secondo le indagini, l’assegnazione dell’appalto sarebbe stata pilotata attraverso accordi illeciti tra la commissione e i partecipanti alla gara. Gli inquirenti avevano chiesto misure più severe, tra cui gli arresti, per i tre principali indagati, accusati di turbativa d’asta e falso.ha negato ogni addebito durante l’interrogatorio di garanzia: «Ha vinto il progetto migliore»si è difeso respingendo le accuse e ribadendo che il progetto vincitore fosse il migliore.