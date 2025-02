Caso Beic interdetti Boeri e Zucchi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.32 Il gip di Milano Luigi Iannelli ha disposto l'interdizione per "l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici", per Stefanoe Cino Paolo. La decisione arriva nell'ambito dell' inchiesta per la realizzazione della Biblioteca Europea per l'Informazione e la Cultura (). I due architetti sono indagati per turbativa d' asta.L'interdizione persarà di un anno e perdi otto mesi. Per il Gip "dacomportamento proprietario".