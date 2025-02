Thesocialpost.it - Caso Almastri, Italia sotto accusa: la Cpi avvia un’indagine sulla mancata consegna

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – L’finiscela lente della Corte penale internazionale (Cpi) per la gestione delNjeem Osama Almasri, generale libicoto di crimini contro l’umanità. La Camera preliminare della Corte ha notificato al governono l’apertura di una procedura di accertamento, evidenziando una condotta di “inadempienza” nellacollaborazione con l’Aia. Roma dovrà ora fornire una memoria difensiva entro trenta giorni.L’indagine della Cpi si concentradecisione dell’di arrestare e poi liberare Almasri, rindolo alla Libia senza consultare la Corte. Un atto che, secondo i giudici, potrebbe configurare una violazione dell’articolo 87, comma 7, dello Statuto di Roma, il trattato istitutivo della Corte. L’è chiara: il governono non ha rispettato il mandato d’arresto e ha fornito giustificazioni non convincentigestione del