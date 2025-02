Lettera43.it - Caso Almasri, la Cpi avvia la procedura contro l’Italia per inadempienza

Leggi su Lettera43.it

La Corte penale internazionale (Cpi) ha ufficialmenteto unanei confronti delper il mancato rispetto degli obblighi di cooperazione nell’ambito dello Statuto di Roma. Al centro della questione vi è la mancata consegna di Njeem Osama, il generale libico accusato di criminil’umanità arrestato a Torino il 19 gennaio, e successivamente rilasciato e rimpatriato dal governo italiano senza consultazioni con la Cpi. Nel frattempo, il 12 febbraio, il tribunale dei ministri hato un’indagine per valutare l’operato dei rappresentanti del governo.Secondo la Cpiha agito in modo «non conforme» Secondo la Corte,si è dimostrata «non conforme», non avendo collaborato o cercato un’interlocuzione prima della liberazione di. La Camera preliminare ha notificato a Roma l’apertura di un’indagine e concesso 30 giorni per la presentazione di un memorandum con le osservazioni italiane.