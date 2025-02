Ilgiorno.it - Casa Brera, arriva la steakhouse Nusr-et: il celebre Salt Bae dovrà competere con 2 chef stellati

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 febbraio 2025 – “Finalmente oggi abbiamo firmato per aprire il nostro ristorante presso l'Hoteldi Milano. Complimenti signor Giuseppe Statuto faremo un ottimo lavoro insieme”. Il messaggio, postato su Instagram, è diBae, ossia colui che lancia il sale come nessun altro prima, nome d’arte dell’ex macellaio, oggi imprenditore e ristoratore turco con 22 ristoranti all'attivo in tutto il mondo, di cui 7 nella sua madrepatria,et Gökçe. Lui, dunque, con il suo taglio sceltissimo di carni pregiate, e il Golden Giant Tomahawk, la grande carne da griglia a forma di ascia indiana che viene servita con scaglie di oro alimentare, che lo hanno resoal mondo, aprirà un nuovo ristorante-et all’interno del nuovo hotel di lusso di Milano (vista Duomo dalla terrazza),