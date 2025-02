Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, Gianluca Torre scatenato: come umilia i colleghi al termine della puntata | Guarda

Ieri, lunedì 17 febbraio, è finalmente iniziata la quarta stagione di, il popolare show di Real Time. Sono tornati quindi gli agenti immobiliari più famosi d'Italia che, nel corso delle nuove puntate, gareggeranno tra loro per stabilire chi sarà il migliore di questa edizione.in passato, ci sono due squadre distinte. La, quella milanese, è formata da, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico. La seconda, quella romana, è composta da Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Per festeggiare l'inizioquarta stagione, le star dihanno deciso di assistere allainsieme. Con loro c'era anche il narratore Andrea Pellizzari. Gli agenti immobiliari si sono radunati in una camera d'albergo di un noto hotel di Milano e hanato lasui social.