Padovaoggi.it - Cartelle esattoriali, Bitonci: «La nostra proposta non è un condono»

Leggi su Padovaoggi.it

Il sottosegretario al ministero delle Imprese del Made in Italy, l'onorevole Massimo, torna sulla questione dellee spiega perché il provvedimento proposto non è un modo per eludere le tasse ma al contrario per pagarle, con una modalità che permette ai debitori di.