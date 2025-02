Lanazione.it - Carpanesi e Fiori, la storia ritorna al “Picco“ . Il tecnico domenica entrerà nella Hall of Fame

Emozioni a non finire in occasione del match Spezia-Catanzaro in programma. Il ‘maestro’ Sergiotornerà a varcare la soglia del vecchio, caro ‘’. Il miticospezzino, classe 1936, che scrisse laaquilotta negli anni ‘80 con un’indimenticabile promozione in Serie C1, una salvezza miracolosa in C1 (poi ripetuta anche nel 1996) e una Serie B sfiorata di un soffio nel 1988 e 1989, sarà accolto da un’immensa ondata di affetto dei diecimila tifosi aquilotti presenti allo stadio. Invitato dal club bianco bianco,sarà salutato dagli applausi e dall’ovazione della folla quandoin campo per ricevere l’omaggio dello Spezia. Club aquilotto che inseriràof. All’uopo, verrà allestita una sala apposita, in sala stampa, dove saranno apposti i pannelli fotografici delle bandiere aquilotte, uno dei quali autografati proprio dal ‘maestro’.