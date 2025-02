Amica.it - Caroline de Maigret, 50 anni da musa parigina: il segreto di uno stile très chic

Il 18 febbraio 2025decompie 50di Chanel, icona diparigino e autrice di How to Be Parisian Wherever You Are,ha conquistato il mondo della moda con il suoeffortless, fatto di blazer oversize, camicie bianche e capelli spettinati con naturale eleganza. A 50, il suoè ancora un manifesto di autenticità: essenziale, androgino, senza tempo. Ma oltre la moda,deè anche produttrice musicale, scrittrice e una voce autorevole nel panorama culturale parigino.Ecco perché, nel giorno del suo compleanno, celebriamo il suounico e l’intramontabile allure della veradeIl debutto come modelladeè l’incarnazione perfetta delloparigino.