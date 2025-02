Iltempo.it - Caro bollette, Conte: "Meloni dice solo 'vedremo, faremo', li incalzeremo in ogni modo"

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2025 "Il manifesto è chiaro: tutta l'Italia è in bolletta. E il Governo cosa fa?cosa fa? 'Vediamo', '', '', 'diremo'. Intanto gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese, le imprese soffrono ilenergia, e ai pensionati hanno dato1,80 euro in più. Si vergno. Lifinché non risponderanno a queste domande" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine del flashmiob del Movimento 5 Stelle davanti a Palazzo Chigi sul. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev